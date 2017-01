Attack på nattklubb i Istanbul – 35 personer uppges ha blivit dödade

Larmet inkom kring 01:15 uppger CNN där en gärningsman först ska ha skjutit en polis utanför nattklubben Reina för att sedan gå in i lokalen och öppnat eld.

Istanbuls guvenör Vasip Sahin sa under natten att 35 personer ska ha dödats och 40 skadats.

– Han klev in på nattklubben och attackerade oskyldiga personer som var där för att fira in det nya året. Det var kallblodigt, berättade Vasip Sahin.

Under natten uppgav The Sun att gärningsmannen skjutits till döds av Turkiska polisens insatsstyrkan och han var under natten ännu inte identifierad.