Brand i verkstad vid länsgränsen – väg 314 fortsatt avstängd: "Flertalet gasflaskor i byggnaden"

– En verkstad på cirka 250 kvadratmeter brinner för fullt och vi har fått bekräftat att det finns flertalet gasflaskor i byggnaden. Vissa av dem har redan exploderat så vi gör just nu en väldigt defensiv insats på platsen, eftersom vi inte vet hur många gasflaskor det finns eller hur många som redan exploderat, säger Thomas Åslin, inre befäl vid räddningstjänsten i Medelpad vid 21.00-tiden på söndagen.

Verkstaden ligger i Ånge kommun, men nära länsgränsen mellan Västernorrland och Jämtland. På grund av verkstadens position har man beslutat att stänga av väg 314.

– Verkstaden ligger tätt intill väg 314 så vi har meddelat Trafikverket att det är en fara att passera förbi verkstaden. Vägen kommer att vara avstängd tills vi kan bedöma att det är säkert att passera, säger Thomas Åslin.

Trafikverkets prognos är att vägen kommer vara avstängd tills vidare. Trafikanter ombeds åka via E45 Överhögdal och väge 315 Räran-Överturingen i stället.

Inga personer ska ha kommit till skada och man vet inte varför branden startat.

– Vi har en ambulans på plats som är redo att hjälpa till om det skulle behövas, säger Thomas Åslin.

Hur kommer man att gå vidare med arbetet framöver?

– Det är svårt att säga. Eftersom det är svårt att veta om eller hur många gasflaskor som finns kvar så kan vi inte göra annat än att ha en defensiv insats på platsen. Om gasflaskor finns kvar finns det en risk att vi måste ha det avspärrat fram till minst mitt på dagen på måndagen.

Finns det spridningsrisk på platsen?

– Eftersom vi inte kan ta oss in i byggnaden än lägger vi all fokus på att branden inte ska sprida sig. Närmsta bostadshus är cirka 50 meter bort, men vi har läget under kontroll.

Vid 01.30-tiden natten mot måndagen berättade inre befäl Thomas Åslin att släckningsarbete pågick fortfarande.

– Två man med tankbil finns kvar på platsen. Det brinner under kontrollerade former, säger han och fortsätter;

– Det finns fortfarande risk för att gasflaskorna ska explodera. Flera smällar har hörts ifrån verkstaden.

Under måndagsförmiddagen var räddningstjänsten kvar på platsen och väg 314 var fortfarande avstängd.

– Vi bevakar så att inte någon åker förbi då det finns gasol och gasflaskor där som har varit i branden och vi måste avvakta i 24 timmar. Men i eftermiddag eller ikväll får vi göra en ny undersökning, säger Henrik Cedergren, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Avspärrningen ska vara ett par hundra meter stor och polisen bevakar trafiken.

Texten uppdateras.

