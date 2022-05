Kingen längtar ut i skogen – och tror att doft-teve med älgbajs är den nya grejen

Jag längtar ut i skogen, så är det bara. Jag visste såklart att jag skulle sakna närheten till skogen när vi flyttade in till stan för två och ett halvt år sedan, lyxen att ha 30 sekunders gångväg till skog och bärplockning det saknar jag verkligen. Nu bor vi ju i Östersund och det går snabbt att ta sig till en skog men det är inte samma sak som att bara kliva i stövlarna och knata in i en riktig skog på under en minut.