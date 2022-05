Finland visar vägen in i Nato

Nu manar, framför allt borgerliga politiker, att Sverige måste stärka det militära försvaret. Det är bra, men borgerligheten, med Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt i spetsen, ställde in den svenska allmänna värnplikten 2010. Det måste ses som det mest flagranta misstag som gjorts sedan Gustav IV Adolf sålde svenska arméns vapen till Ryssland i början av 1800-talet, som ledde till statskupp och att Sverige förlorade den del av dåvarande svenska riket som nu är Finland.

Jag avundas inte statsminister Magdalena Andersson (S) för hennes uppgift att nu leda Sverige i en försvarspolitiskt kris av en dignitet som inte skådats under efterkrigstiden.

Magdalena Andersson gör det bra, men de problem hon har att brottas med har skapats under fyra sekler tillbaka och det kan hon inte rätta till på en mandatperiod.

Sverige valde från 1980 att banta det militära försvaret. Det började så sakta under 1980-talet och eskalerade vartefter. Oavsett politisk färg på de svenska regeringar som styrt och Sveriges riksdag så fortsatte avvecklingen av försvaret. Regementen lades ner, flygflottiljer lades ned, luftvärnet bantades, de marina styrkorna likaså. Den civila beredskapen avvecklades. Kulmen kom 2010 när dåvarande Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt (M), proklamerade att ”Sverige ställer in värnplikten”.

Nu står vi inför en ny kris och Sveriges politiker vaknar upp och säger: Vadå, det här hade vi inte räknat med.

Analyserna av den globala säkerheten som gjorts av svenska politiker sedan 1980 har präglats av naivitet och om en illusion om den eviga freden. Detta trots att det rådde ett blodigt krig i Europa, i forna Jugoslavien under 1990-talet (forna Jugoslavien är lika nära Sverige som Ukraina). Angrepp på World Trade Center i New York under 2000-talet samt Rysslands aggression mot Tjetjenien och Georgien borde ha lett svenska politiker till att tänka om, men icke.