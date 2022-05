Redaktionsrutan: TH är en del av Härjedalens identitet

Man kan ju fundera på vad som är en härjedalsk identitet. Jag hör väl inte till dem som tror att härjedalingar kvalar in som en etnisk minoritet, så långt törs jag sträcka mig. Å andra sidan är väl frågan om jag själv kan kalla mig för härjedaling, med blott tio knappa år i landskapet och utan några släktband bakåt i den härjedalska myllan. Att Härjedalen ändå är en stark identitet som bärs med en viss stolthet, det har jag märkt. Och känner igen från min egen uppväxt i Dalarna, där det också finns någon slags identitet som hör ihop med landskapets blånande kullar (jämfört med fjällen i Härjedalen), Siljan, knätofsar och midsommarfirande.

TH är en lokaltidning, fortfarande i ordets klassiska bemärkelse, som följer med många från födsel, genom livet och in i döden. Många är de härjedalingar som genom åren hittat sig själva på sidorna. Det kan de gulnande läggen i vårt källararkiv vittna om. Sidorna bär berättelser om högt och lågt, smått och stort, hela spektrat av det härjedalska livet under många långa år. Här har härjedalingar fått veta om vad som hänt, vad som händer och vad som ska hända i snart 80 år. Och lär så få göra under ett bra tag framöver.

Både vi som nu arbetar på TH och tidigare medarbetare kan vittna om det stora genomslag som tidningen har i våra lokalsamhällen. Saker TH tar upp diskuteras, dryftas och beaktas runt fikabord, på sociala medier och i andra sammanhang. Så har det varit (minus sociala medier) och kommer att vara. TH är en röst i, om och av Härjedalen som skapar en slags vi-känsla. Och som också visar att det som händer här viktigt och värt att berätta om.

På så sätt blir TH också en del av den härjedalska identiteten. Mer eller mindre betydelsefull säkert, beroende på vem du frågar, men en del av den.

Så var glada, härjedalingar, över att ni har en egen tidning. Det är inte alla förunnat.