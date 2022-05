Om kopplingen mellan Långå skans och Nato

Hur som helst blev det en försvarsanläggning i Långådalen, i byns västra utkant och antagligen tyckte man redan från början att det inte var någon särskilt märkvärdig konstruktion. De som tyckte det fick senare medhåll av självaste kungen, Karl XI, som kom på besök med sitt följe den 12 juni 1686. Om skansen lär han ha sagt att den var ’bara skit för en tunna guld’. Arkitekten och ämbetsmannen Erik Dahlberg nickade antagligen instämmande och övriga höll kanske med trots sin förvåning, åtminstone över den nämnda prislappen. Någon slogs väl av tanken att allt skulle rivas men vad hände då. Kanske gjorde Dahlberg några skisser som framhävde karaktären på anläggningen. Han var ju i alla fall 1600-talets främste på dokumentation i bilder med försköningar och överdrifter likande dagens ryska politiska propaganda.

Under drottning Kristinas tid antogs en ny fortifikationsordning, alltså en strategi för hur landets befästningar skulle fungera och var de skulle placeras för att fungera bäst. Helst skulle de ligga någon mil från gränsen, bland annat för att skapa tid för höjd beredskap och möjlighet att mobilisera fler soldater. Det var därför som Långå blev en försvarsstrategisk punk på kartan med en toppmodern skans som byggdes sommaren 1700. Det var Karl XII, som tog det försvarsbeslutet. Vår främste krigarkung, berusad av segrar och utan vett att sluta tills en kula befriade honom från krigarlivet, hösten 1718. Den brittiske historikern Anthony F. Upton kallar honom för ’karismatisk psykopat’ och Peter Englund ställer in honom bland Josef Stalin och Hitler. Putin håller på att kvala in i samma gäng.