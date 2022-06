Varför hyr kommunen in undersköterskor för en miljon?

Härjedalens kommun verkar fortfarande inte ha förstått vikten av att vara rädd om sin personal som jobbar inom äldreomsorgen/vården.

Hur kommer det sig att man anlitar ett bemanningsföretag och hyr fyra undersköterskor under sommarmånaderna till vår kommun? Man har tecknat ett avtal som under dessa tre månader kommer att kosta vår kommun minst en miljon kronor under juni, juli och augusti. Det kan bli ännu dyrare om dessa undersköterskor jobbar mycket kvällar, helger och nätter.