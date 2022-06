Det finns hopp om miljön i Härjedalen

Som ett felskär i hög fart, eller som en brutal hockeytackling, som en käftsmäll, eller en kallsup. För många av oss kändes den senaste IPCC*-rapporten ungefär så. I rapporten som världens mest framstående klimatforskare tagit fram beskrivs läget som akut. Det är bråttom och förändring måste ske nu. Det här kom inte som en överraskning för oss, eftersom tidigare rapporter pekat åt samma riktning. Men ändå är det svårt att ta in. Ändå gör det ont.

Vi planetälskare har lärt oss att se hopp i de små framstegen och glädje i positiva förändringar av mindre karaktär. Vi har lärt oss att vi måste fira, även det minsta, helt enkelt för att orka kämpa vidare. Och firar, det är just vad vi gör just nu. För just när IPCC-rapportens budskap låg som en blöt filt över oss så hände detta, att, över alla våra förväntningar så fick vi in svar på vår partienkät från samtliga av Härjedalens partier. Den enkät med sjutton frågor med fokus på några av Sveriges just nu enskilt största klimat- och miljöfrågor kom alltså tillbaka ifyllda av vår kommuns nio aktiva partier. Om IPCC-rapporten kändes som en kallsup så kändes detta som guldströssel i en grå vardag, som choklad till kaffet, som en spegelblank sjö i kvällssol, som ... ja, ni fattar.