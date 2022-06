Välförtjänt seger för Lillhärdal

Hemmalaget Lillhärdal spelade säsongens bästa fotboll, i en halvtimme, hemma på Solberga när Ragunda kom på besök. Hemmalaget gick upp till 3-0 och hade bud på mera. Framförallt var det hörnor som var Lillhärdals grej. Mattias Larsson dundrade in 1-0 efter en hörna cirka 10 minuter in i matchen och Jonathan Lindkvist nickade 10 minuter senare in 2–0.