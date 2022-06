Inhyrda undersköterskor kostar Härjedalen en miljon

Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen, det gäller inte bara för Härjedalen. Nu under sommaren har kommunen bland annat gått ut med ett erbjudande om 6000 i bonus till sommarvikarer som jobbar ett visst antal timmar under juni, juli och augusti. Men trots det fattas fortfarande undersköterskor inom äldreomsorgen i Funäsdalen till sommaren.