Kurs i Lofsdalen– så byggs cykelstigar: ”Det ska vara hållbart”

Lofsdalen är en av flera fjällorter i Härjedalen som satsar på mountainbikecykling. På orten har utbudet inom cykling ökat i takt med riktade satsningar och pågående projekt de senaste åren.

Ett 20-tal deltagare var i mitten av förra veckan i Lofsdalen på en tvådagarskurs som handlar om hur man bygger stigar för cykling.

– Att bygga för cykling är inte som att bygga en vanlig väg, som har en massa riktlinjer. Inom cykling finns inga sådana. Vi har lärt oss mycket genom åren och vill med kursen dela med oss av det. Det är också bra att träffas och utbyta erfarenheter, säger Kalle Ström, kursledare och stigbyggare i Lofsdalen.

Under den här kursen är det fokus på cykelstigar som går i en rundslinga och har både uppför- och nedförsbackar, till skillnad mot downhillbanor som går utför och dessutom innebär att cyklisterna tar en lift för att komma upp på fjället.

Hela processen gås igenom under den två dagar långa kursen, från att planera till att genomföra, teori blandas med praktik.

Vattenavrinning är en av de kluriga grejerna när man bygger en cykelstig berättar Kalle Ström. Det lägger han stor vikt vid under kursen.

– Det gäller att bygga så att vattnet rinner bort. Att inte lyckas med dräneringen är det största misstaget man kan göra. Det ska vara hållbart. Det är till exempel inte hållbarbart om man måste gräva om för att vattnet inte rinner undan, säger Kalle Ström.

Många av kursdeltagarna kommer från Mälardalen och några är lokala från Härjedalen och länet. De är alltifrån nybörjare på stigbygge till projektledare.

Aron Ohlsson och Elias Glad är två av deltagarna, de jobbar på Ramundbergets fjällanläggning.

Första kursdagen var det teori på förmiddagen och sedan gav de sig iväg på cykel ut på fjället för att ”se” det teoretiska de gått igenom och att praktisera det i verkligheten, med start vid Hovärkens spårcentral och Panoramaleden, som öppnades förra sommaren.

– Vi har till exempel pratat om hur man ska flagga upp, markera inför att man ska börja gräva. Nu blir det verklighet när vi ska ut och titta, säger Elias Glad.