Fiskeligan: När vädret slår om börjar det nappa

Men nu, ung som gammal ut och pröva fiskelyckan och skicka in fiskefångst intygen till undertecknad, gärna med bilder. Denna vecka har vädret inte varit det bästa ur fiskesynpunkt, men vilket badväder det har varit, varmt och strålande sol.

Rapporterade fångster

Period 1 vecka 25 (period 1, 18/6 – 10/7)

Harr vikt 1,100. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Love Gillberg, Borlänge.

Gädda vikt 9,00. Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge

Abborre vikt 1,030. Fröstsjön, Tännäs f.v.o. Alexander Halvarsson.10 år. Funäsdalen.

Poängligan

14,0 poäng, gädda vikt 9,000. Janne Björling, Borlänge.

10.5 poäng, harr, vikt 1,100. Love Gillberg, Borlänge.

10,5 poäng, abborre, vikt 1,030. Alexander Halvarsson, 10 år, Funäsdalen.

Den som toppar poängligan efter varje period får ett pris skänkt av Ekbergs Fiske i Vemdalen. Totalvinnaren av fiskeligan vinner ett presentkort till ett värde av 3000 kr från Ekbergs Fiske.

Efter tävlingens slut kommer det att lottas ut priser i form av årskort och veckokort skänkta av fiskeorganisationerna i Härjedalen. Alla ungdomar under 18 år får ett pris skänkt av Ekbergs Fiske till alla som mejlat in sina uppgifter eller skickat in ett bevittnat fiskefångstintyg, gärna med foto. Du som vill ha ett fiskefångstintyg att fylla i, ta kontakt med Sune Halvarsson.

Vid årets slut utses även vinnaren av årets fiskebild .

Rapportera in din fisk omgående.

Ut och fiska!

Fiskehälsningar

Sune Halvarsson

sune.halvarsson@hedeviken.st