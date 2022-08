Målkalas när Vemdalen vann toppmatch

Tisdagkvällens hemmamöte med Ope2 började riktigt illa för Vemdalen. Efter en dryg kvart stod det 2-0 till gästerna och det var helt rättvist. Vemdalen får in en reducering då Jennifer Roséns frispark från långt håll letar sig in i mål men Ope håller taktpinnen och gör 1-3 strax efter. Matchens lirare, Sara Brandén, tar in sitt Vemdalen i matchen igen genom ett kämpamål där hon kommer runt försvaret, avslutar och tar sin egen retur till 2-3 men återigen gör Ope mål och det står 2-4 i halvtid.