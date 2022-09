Heroiskt Härdal kom tillbaka – Hede hade segern i sin hand

Knappt hade matchen börjat förrän Markus Westlund höll sig framme på en boll som hemmamålvakten Emil Dahlsten släppte retur på och gjorde 1-0 till gästande Hede.

Lillhärdal försökte men hade svårt att få till ordnat spel och det var Hede som dominerade ganska kraftigt med rörligt och smånätt spel vilket skapade stora luckor i hemmalaget. 2-0 kom också när Ashleigh Tuballa frispelades genom ett hemmaförsvar som ville ha både offside och hands under anfallet men domartrion var obeveklig. Då hade en knapp kvart spelats.

Lite hopp gavs till hemmapubliken när Lillhärdal fick en frispark utanför straffområdet. I laget finns ju Mattias Larsson som brukar vara vass på sådana lägen och även denna gång hittade hans skott in i mål, visserligen via ribban och ryggen på Hedes målvakt Olle Karlsson och in. Glädjen blev dock kortvarig för någon minut senare pangade Milton Loft upp bollen i krysset från distans.