Mittådalens sameby får skjuta två järvar

Beslutet om skyddsjakt togs av länsstyrelsen 15 december efter att Mittådalens sameby lämnat en ansökan den 8 december. I sin ansökan berättar samebyn om stora problem vid samling och under skiljning vid Skärsjövålen. Detta upplevs varje år, enligt samebyn. Järvarna i området jagar och sprider på renarna under nätterna och detta innebär en stor skada för Mittådalens sameby, enligt ansökan. Att ingen järv fälldes under den skyddsjakt som beviljades i februari i år.