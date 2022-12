Då kan det vara lite befriande att läsa om Ann-Ristin som öppnar sitt hem under julen och bjuder in ensamma, om ungdomar i Härjedalen som driver företag och kanske sitter på nästa lysande affärsidé och inte minst alla julhälsningar som detta nummer av TH är fyllt av. De riktar sig till er, TH:s läsare. Någon har tyckt det varit värdefullt att just ni ska få ta del av en julhälsning i denna tidning. Ni är kanske inte så jättemånga jämfört med DN, Aftonbladet eller Expressen, men ni är speciella och värdefulla, inte minst för den här lokaltidningen.

Och det gäller både läsare och annonsörer.

Vi på TH:s redaktion, Stefan, Linda-Maria, Johannes och undertecknad vill också passa på att önska er alla en riktigt god jul. Och så skickar vi med en önskan om lite extra stor julefrid och juleglädje i alla era hjärtan kommande dagar.

Ta hand om er.