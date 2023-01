Mäklare varnas för att ha uppgett för lågt värde på tomter

Det är under 2021 som flera försäljningar av tomtmark i Härjedalen gjorts av den aktuella mäklaren. Varningen utdelas eftersom mäklaren under samma månad gett värdeintyg på ett taxeringsvärde strax under 500 000 samtidigt som mäklaren själv samma månad gjort flera tomtförsäljningar till ett värde uppemot 2 000 000 per tomt. Det ger ett taxeringsvärde på närmare 1 500 000.