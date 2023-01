Conny Fjellner: Julkortstraditionen

No nôr juul’n ha dansâs ut ô a Mariah Carey ha rämjâ “What I Want For Christmas” för tritusende gånjen, ärä kânsj dags ô gå tebaks i tia lite? Nör socialä media sûm Instagram ô Fäjsbuuk kûm va ju iden att gemene man tyckte dâ va bra ô vôr “uppkopplad” ô nemmär vûrare?