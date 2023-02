Minnesord: Josef Hagberg, Söderhamn, 89 år

En man steg av bussen, i Sveg i september sommaren 1955. Eftersom hans nye arbetsgivare PO Persson Bergvik & Ala, är upptagen av att spela en spännande tennismatch skickar han den 12 årige sonen Per Amund att hälsa välkommen.

Föga anar Per Amund - denna dag är den första dagen i den idrottshistoria som resenären inom en tid skapar i Sveg och i länet. Den resande är endast 22 år när han kommer till Sveg. Han blir kvar i Sveg och kommer i den spännande framtiden fostra nästan en hel generation ungdomar i 10–12 års åldern

Josef deltar i Svegs IK:s färger i VM 1957 i Stockholm. I första matchen möter han och förlorar mot den 15-årige Hans Alsér. Som 10 år senare kommer kalla sig världsmästare¨.

Längtan till Hälsingland och befordran inom Bergvik & Ala gör att familjen Eva och Josef flyttar tillbaka, först till Loos, sen via Ljusdal till Söderhamn. Vad vi förstår är att Josef kommer fortsätta sitt brinnande intresse för bordtennis inom sin moderklubb i Söderhamn, SUIF – Söderhamns Ungdomsgårds IF. Samman med Gösta Lööf och andra bidrar Josef under många år till nationella framgångar för klubben.