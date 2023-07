FISKELIGAN: Lite trögt men nog nappar det

Alla ungdomar under 16 år får pris som rapporterar in fisk. Glöm inte att skicka in trevliga fiskebilder tillsammans med fiskerapporten.

FÅNGSTER

Abborre Vikt 1,145. Liten tjärn, Långå f.v.o. Maria Köhler, Hede.

Abborre Vikt 0,890. ” ” ” ” Maria Köhler, Hede.

Abborre Vikt 0,630. Ljusnan, Hede f.v.o. Erik Magnusson, Uppsala.

Öring Vikt 1,800. Lillhärdals f.v.o. Jonas Nilsson, Knisslinge.

Öring Vikt 0,261. Järpbäcksdammen, Hån-Vemdalens f.v.o. Julie Nyman snart 5, Vemdalen.

POÄNGLIGAN:

22,5 Poäng Harr Vikt 1,907. Lars Andersson, Borlänge.

22,0 Poäng Öring Vikt 3,610 Anton Helmersson, Sveg.

15,0 Poäng Röding Vikt 1,450 Olle Älfström, Hedeviken.

11,5 Poäng Abborre Vikt 1,145 Maria Köhler, Hede.

6,0 Poäng Sik Vikt 1,054 Malin Hansén, Hede.

5,0 Poäng Gädda Vikt 3,900 John Sjögren, Bjurholm.

Rapportera in fisken samt bilder omgående. Under 16 år ange ålder så jag inte missar er!

Samtliga ungdomar under 16 år får ett pris skänkt av Ekbergs fiske i Vemdalen. Skicka rapport med bild till sune.halvarsson@hedeviken.st

Fiskehälsningar

Sune Halvarsson

sune.halvarsson@hedeviken.st