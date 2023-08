Fiskeligan är inne på upploppet och nu händer det grejer

Denna vecka var det den yngre generationen som rapporterade in fisk.

” ” 1,000. Håsjön, Hån-Vemdalens f.v.o.Jannis Schiebold, Tyskland.

Öring vikt 5,503. Ljusnan, Sveg-Herrö f.v.o. Erik Busk, Sveg.

” ” 0,350. Månstenstjärn, Bruksvallarna f.v.o. Love Willen Holgersson, Stockholm.

Poängligan

26,0 Poäng Öring vikt 5,503. Erik Busk, Sveg.

22,0 ” Harr ” 1,907. Lars Andersson, Borlänge.

15,0 ” Röding ” 1,450. Olle Ärfström. Hedeviken.

12,0 ” Abborre ” 1,200. Timmie Revelj, Ytterberg.

7,0 ” Gädda ” 4,840. Majken Molin, Sveg

6,0 ” Sik ” 1,054. Malin Hansén, Hede.

Rapportera in fisk och bilder omgående. Varje rapporterad fisk belönas med ett storfiskarmärke (Fishing Champion) samt kan vinna priser i form av årskort/veckokort i något fiskevårdsområde i Härjedalen. Den som vinner poängligan har ett presentkort på 3000 kr att hämta hos Ekbergs Fiske i Vemdalen. Alla ungdomar under 16 år som rapporterar in fisk får pris skänkt av Ekbergs Fiske. Bästa/roligaste fiskebild kommer att belönas.

Fiskehälsningar

Sune Halvarsson