Betraktelse: Kristi himmelsfärdsdag

Nu diar renkalven sin mor på den sista skaren. Isarna suckar otåligt, medan tranorna trumpetar sin ankomst. Från fjällets snövita tron lyfter en vårlig sky som vid Kristi himmelsfärd från Olivbergets krön.

Värmda av solens första strålar samlas vi till gökotta. Den befriade bäcken ackompanjerar psalmsången med flöjter och fela: ”Till härlighetens land igen jag ser dig, Jesus, fara…”

I Lukasevangeliets 24:e kapitel läser vi Jesu ord till lärjungarna: ”Jag skall sända er vad min fader har lovat”. Och han försäkrar att de skall ”bli rustade med kraft från höjden”. Evangelisten berättar vidare att Jesus lyfte sina händer och välsignade lärjungarna. ”Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen”.

Jesu välsignelse gäller också dig och mig. Vi är inte övergivna. Han gav oss ett löfte redan i dopet: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Löftet om hjälparen, den helige Ande, infriade han den första pingsten. Därför är vi inte lämnade åt vårt öde. Med förtröstan får vi sjunga: ”Halleluja! Ingen ensam, ingen hjälplös lämnats kvar. Halleluja! Tron sin tillflykt och sitt ljus i Jesus har. Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat : Alltid skall jag bo hos er”. (Sv. ps. 15:2).

Låt oss be! O Jesus Krist, vår bror och vän. Din kärlek övervinner än all rädsla under färden. Du ger oss mod att stigen gå, fast dagen randas tung och grå. Du lyser oss på färden. Väck hos oss hjärtats kärlekssång och följ oss ända hem en gång till glädjen i Guds rike. Amen.

Bo Lundmark