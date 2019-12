Betydelsefulla bidrag till unga idrottare – årets Michael Larsson-stipendiater utsedda: "Alpint är ingen billig sport"

Styrelsen för stiftelsen har under 2019 utsett två stipendiater. Anton Rösnäs, Vemdalens IF samt Vemdalens Skol IF får dela på pengarna.

– I år har vi delat ut två olika summor. Den ena pristagaren, Anton Rösnäs, får betydligt mer än skolidrottsföreningen vilka kanske inte har samma kostnader för att bedriva sin verksamhet. För deras del är det en knuff i rätt riktning som vi visar vår uppskattning, kommenterar Karl-Åke Larsson.

– Alpint är ingen billig sport för utövarna så det känns bra att kunna dela ut ett stipendium som kan ge ett lyft.

Michael Larsson från Hedeviken var en mycket idrottsintresserad person. Han fick dock redan vid 15-årsåldern diagnosen MS.

– Vi i styrelsen för stiftelsen är släkt eller barndomskompisar som idrottat med Michael. Hans MS var av allvarlig art och redan som 35-åring avled han. Sitt idrottsintresse hade han kvar genom livet och han var en man av ordning som byggde upp denna stiftelses kassa och testamenterade så att lokala idrottare skulle kunna få ett bidrag till sitt utövande, berättar Ulf Eriksson.

Som vanligt var det inte något enkelt val, enligt styrelsen, men merparten av årets pott delades ut till Anton Rösnäs, en ung alpin talang från Sveg som tävlar för Vemdalen. Rösnäs får 35 000 kronor.

– Jag är förstås väldigt glad och stolt över att få stipendiet, kommenterar 17-årige Rösnäs som redan hunnit åka 520 mil till och från tävlingar och träningar i Sverige och Norge trots att säsongen knappt börjat.

– Det har blivit tio tävlingar med lite blandade resultat. Som bäst har jag en sjätteplats i storslalom hittills, men då var det ändå 180 deltagare så det kan jag vara nöjd med, förklarar Rösnäs som tampas med seniorer och är av den yngsta årskullen bland dessa.

Målet för honom är att jaga FIS-punkter för att få bättre ranking och därmed startposition i tävlingarna.

– Att komma ner och göra bra resultat är viktigt. Sen siktar jag förstås på att prestera i de tävlingar som är lite större, som SM, berättar Anton Rösnäs som närmast ska köra storslalom i Åre där det är FIS-tävlingar den 3-4 januari.

Vemdalens Skol IF är en ung förening som drivs av eleverna på skolan med visst vuxenstöd. De fick ta emot 5 000 kronor från Michael Larssons minnesfond.

– Jättekul, tyckte både Stella Tjärnås och Otto Hüglow som tog emot priset för skolidrottsföreningens räkning. Båda sitter i styrelsen tillsammans med Elias Hedklint, Leah Al Rousan-Vidén, Gustav Hedklint och Svante Avdelius.

– Föreningen har varit igång under fem år och den blir mer och mer aktiv vilket är elevernas förtjänst, säger Anna Halvarsson som är med som vuxet stöd till styrelsen.

Eleverna kommer med många idéer och initiativ vilket leder till olika aktiviteter som de utför tillsammans med hela skolan.

Vad de ska använda sina pengar till har de inte hunnit tänka på.

– Vi får se om vi kommer på något, de andra i styrelsen måste också få vara med, påpekade Stella och Otto.

Kanske kan det bli någon rolig aktivitet för hela skolan och det finns även ett visst behov av material som nu kan köpas in.