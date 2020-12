Biblioteken i Härjedalen öppna - men bara för bokningar

Biblioteken i Härjedalen har öppet för bokade besök till 25 januari 2021. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Biblioteken ber besökare att ringa i förväg och boka besök:

"En bokning kan göras för maximalt 4 personer i samma sällskap (eller en familj som bor under samma tak). Det bokade besöket varar i max en halvtimme. Besök bokas under bibliotekets öppettider per telefon", skriver kommunen på sin hemsida.

Det går också att få böcker i en bokpåse, för den som inte vill gå in:

"Ring till biblioteket om du vill låna böcker, eller något annat, och hämta dem enligt överenskommelse", skriver kommunen på hemsidan.