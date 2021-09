BILDEXTRA: Limpareffekt för Hede – storseger mot Stugun: ”Han ger ett lugn på planen”

Det var 20 minuter in i andra halvlek, Hede ledde med 3-0 och Kevin Dahlberg, som gjorde hemmacomeback på Söderåsen för säsongen, slog en hård pass bakåt mot Anders Limpar som stod ungefär vid halva plan.

Som sagt, Stuguns målvakt stod en bit ut från mål och Anders Limpar drar på en hög, skruvad lobb, målvakten är på den men den seglar in i mål och blir spiken i kistan för jämtarna.

– Jättekul. Och jätteroligt att få spela med grabbarna, säger Anders Limpar som gjorde nästan 90 minuter på plan.

Nu gjorde du debut i Härjedalen och Hede, om du jämför med debuten i landslaget mot Sovjet 1987?

– Det var i Tblisi, med 100 000 ryssar på läktarna. Jag gjorde mål i den matchen också. En match är alltid en match och jag var lika nervös idag innan matchstart. Man vill prestera och jag haft lite ont i låret när jag tränade inför matchen. Jag är jättenöjd med resultatet.

Limpars mittfältskamrat, Liam Kvarnström, passade på att fylla 17 år just på matchdagen, och det blev något av en födelsedagspresent, både segern och att få spela bredvid den rutin och kunskap som Anders Limpar bidrog med.

– Det blev ett otroligt lugn att spela med honom. Han vet exakt hur man ska stå och snackade hela tiden. Det blev enkelt att spela fotboll med honom på plan. Nu ska vi ta med oss den här energin med till nästa match, säger Liam Kvarnström.

Just lugnet och självförtroendet var något som märktes hos Hedespelarna. Laget vågade hålla i bollen, spela runt och vänta in lägena. Anders Limpar var kanske inte snabbast eller mest rörlig på plan med sina 55 år, men han stod allt som oftast rätt, styrde sina medspelare matchen igenom med positivt snack, satte passningarna och klev in i närkamperna när det behövdes.

– Det är det här jag hoppas kunna göra, att få bidra med min rutin, att se när laget blir för långt och hålla ihop delarna. Det är viktigt att någon styr på plan så att alla kommer rätt i position, säger Anders Limpar.

Hede satte full fart från början hade 2-0 efter 25 minuter genom Kevin Dahlberg och Ashleig Tuballa. Mot slutet av första flyttade Stugun upp och fick lite tryck med några hörnor och ett skott på mål. Men direkt i andra studsade Hede tillbaka när kaptenen Dennis Thunell fick skottläge och satte den snyggt.

Efter Anders Limpars lobbskott från halva plan avslutade Rahman Sadat målskyttet för hemmalaget när han fintade sig loss i straffområdet och tryckte in 5-0. Det efter ett fint förarbete av Erik Hansson på vänsterkanten. Stugun fick ett tröstmål mot slutet men bästa laget på Söderåsen, inför en hemmapublik på gott och väl en 300 personer, var helt klart Hede IK.

– Vi vågade rulla idag och hade roligt på plan. Kul att kunna bjuda hemmapubliken på en seger också nu när det kom så mycket folk, säger målskytten Kevin Dahlberg.

Matchfakta

Mål: Hede, Kevin Dahlberg, Ashleigh Tuballa, Dennis Tunell, Anders Limpar, Rahman Sadat. Stugun, Morteza Amiri

Varning: Stugun, Jon Lund Kempe

Domare: Jens Östlund.

Publik: 303

Fakta: Anders Limpars fotbollstitlar

Svensk mästare 1998

Engelsk mästare 1991

FA-cupen 1993, 1995

Engelska ligacupen 1993

Guldbollen 1991

VM-brons 1994

Källa: Wikipedia