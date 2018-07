Myndigheterna förbereder sig på en långdragen kamp mot lågorna

På onsdagskvällen kallade länsstyrelsen, polisen och räddningstjänsten till presskonferens för att informera om det senaste kring bränderna som rasar runt om i länet. Landshövding Jöran Hägglund inledde med att tacka för alla de hjältemodiga insatser som genomförs men uttryckte samtidigt en oro för att krisläget kan dra ut på tiden.

– Det krävs omfattande insatser för att komma till rätta med situationen och det kommer krävas även i fortsättningen. Men steg för steg kommer vi att beta av bränderna och klara det här.

Både polis och räddningstjänst förbereder sig på att brandinsatserna kan bli långvariga. Extra personal har kallats in från semesterledigheter och man rustar för att hålla ut.

– Vi är satta under jättehård påfrestning. Personalen gör ett jättejobb och har en fantastisk inställning men det tär på oss, säger räddningschef Lars Nyman.

Just nu bekämpar räddningstjänsten i Jämtland och Härjedalen bränder på 10 platser. Dessutom har tre nya bränder rapporterats under dagen men dit har man ännu inte hunnit ta sig med markpersonal.

Räddningstjänstens stabschef Teresia Gustafsson berättade om läget:

Vid Axingmyrkullen (Bräcke) brinner cirka 300 hektar och elden sprider sig. På Storhärjeåsen brinner 50 hektar, Ryvålen/Sonfjället 400 hektar och vid Storbråten cirka 150 hektar där det även sprider sig.

Den i särklass största branden i länet och landet just nu är den vid Fågelsjö/Lillåsen mellan Lillhärdal och Sveg. Här brinner 3500 hektar under våldsamma former och räddningstjänst och polis har tidigare evakuerat 130 fastigheter kring Olingdal och Härjåsjön. Branden har enligt kommunalrådet i Härjedalen Anders Häggkvist (C) slukat flera fritidsfastigheter i området men inga personer har kommit till skada.

Branden vid Fågelsjö/Lillåsen sprider sig på ett sätt som gör att markpersonal inte kan jobba med släckning i fronten, det är för farligt. Även helikoptrarna som ska vattenbomba har svårt att bekämpa branden då röken är massiv och försämrar sikten.

– Det är svåra förutsättningar för stora insatser på marken, säger räddningstjänstens inre befäl Johan Wickenberg.

Från polisens horisont har man nu lämnat branden i Pålgård, utanför Hammarstrand. Risken för att man ska behöva evakuera boende i riskområdet ses som liten.

Istället har man kraftsamlat resurserna till Härjedalen.

– Läget är ansträngt men robust, säger polisområdeschefen i Jämtland Erik Backman.

Polisen har även fått avsätta resurser för att mota bort nyfikna vid branden kring Grötingen/Axingmyrkullen. Man uppmanar nu obehöriga att hålla sig borta från brandområdet.

