Conny Fjellner: Om guldfeber, packhästar som dör en kvalfylld död och Baltazarfejden i Härjedalen

Häromdagen letade jag efter en karta över the Chilkoot Trail i mina överfulla bokhyllor.

På grund av en TV-serie om några brittiska moderna lycksökare på väg till guldfälten i Klondike, förnyades mitt intresse om denna stig. De skulle ta sig dit på samma sätt som guldgrävarna med enbart hjälp av 1800-talsverktyg som exempelvis kransågar att bygga båtar av råvirke av. Vidare skulle de efter framkomsten till Dawson City ge sig på prospektering med bara vaskpanna och spadar.

Det var då jag drabbades av en nytänd nyfikenhet om Dead Horse Gulch. Det var namnet på en ravin där många packhästar dog en kvalfull död efter att ha drivits till döds av män med svår guldfeber. Denna ravin som fortfarande är full av vitnade skelett av hästar, blev en symbol av dåtidens frenesi av desperata människor som försökte slita sig från fattigdomens bojor genom att till varje pris ta sig till norra Kanada där de skulle bli omåttligt rika genom att ”plocka guldklimpar” som nypotatis från bäckar och från smutsiga schakt, krypande på knä nere vid berggrunden.

Denna hets blev extra frenetisk på grund av den rådande ekonomiska depressionen som hade drabbat Europa och Nordamerika i slutet av 1800-talet. Det är lätt att sitta i en mjuk fåtölj och upprepa för sig själv att ”Ja, dâ va no tufft på den tia”, skaka på huvudet, ta sig en slurk kaffe till och uppskatta sin skyddade lilla bubbla med mobil och bankkort inom räckhåll.

Jag hittade kartboken. Den stod bredvid en ljudöverföring jag gjorde från ett kassettband till Mp3. Bandet spelades in under en avslutning av en studiecirkel i ABF-s regi som också beskrev en frenesi, men från en mera lokal synvinkel hemma i Vemdalen. Denna studiecirkel hette ”Bygd I Förvandling” där äldre bybor deltog med inslag och vittnesmål om hur tiderna hade förändrats från när de var barn i ett traditionellt bondesamhälle fram till 1975, året för denna studiecirkel.

De medverkande hade växt upp under knappa förhållanden i början av 1900-talet och sett förändringarna som skett i bygden. Men trots det ekonomiska uppsvinget som också hjälpte Vemdalen att få sin plats på turistkartorna för all framtid, märker man också vemod i många röster. Men ett av de mera gripande inslagen i min mening var ett sällsynt vittnesbörd av vad som drabbade Vemdalen och andra byar under 1600-talet, Baltzarfejden. Här berättar en äldre man en tragisk berättelse som säkert hade nedärvts som muntlig tradition genom generationer av släktingar, om hur spejare skickades upp på ett berg för att förvarna byborna om svenskens framfart så de kunde rädda vad som räddas kunde och fly med sin boskap långt upp i mörka skogtäta dalar och bygga upp fjös för kreaturen. Sen berähtâ’n ûm vû ödelagt, brähnt ô styggt dâ va i byn nûr dûm väl kôm tebaks hem.

Mycket annat gammalt behandlades också, historier om timmerkörning med häst, fäbodar, myrslått med mera men ûm dûm tyckte att dâ såg ales ut 1975 skull dûm sjå vûss dâ sjer ut idag? Kanske dâ va likk bra att dûm slapp sjå förändringân?