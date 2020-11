Coronalägets påverkan av kommunens verksamheter - en sammanfattning

Härjedalens gymnasium kommer att bedriva fjärrundervisning åtminstone en vecka till. Beslut om fjärrundervisning togs i första hand för vecka 46 men nu står det klart att detta förlängs även under vecka 47, fram till och med 20 november.

– Vi har fått besked om att tre elever har smittats. Det är inget krav på elever att återkoppla till skolan, det är smittskyddet som har det uppdraget. Så det kan finnas fler, säger Helena Larsson, rektor för gymnasieskolan.

Flera elever som har testats har ännu inte fått sina provsvar. Elever som bedriver fjärrundervisning kan hämta lunchlåda på skolan.

Ett annat steg för att begränsa smittan görs genom att hålla ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen samt familjecentralerna i Hede, Sveg och Funäsdalen, stängda fram till måndag 30 november 2020.

Från olika privata arbetsplatser rapporteras det också om smittad personal vilket företagen själva hanterar och enligt kommunens hemsida har man även bekräftad smitta i kommunhuset, vilket i slutet av vecka 46 var stängt för besökare. Biblioteken har öppet som vanligt, men kommunen uppmanar besökare att mejla eller ringa i den mån det är möjligt.

"I rådande läge ber kommunen alla att i möjligaste mån begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning.", skriver kommunen på sin Facebooksida.

Härjedalens kommun har även infört restriktioner för användandet av sporthallar och simhallar samt för ishallen och skidstadions lokaler i Sveg där beskedet är att varje besökare ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla sig uppdaterad om de råd som gäller.

Via kommunens Facebooksida ber socialchefen Anda Embretzen anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna för att hindra att smittspridningen tar fart där. Sedan tidigare gäller restriktioner som är satta av Folkhälsomyndigheten även där.

Restriktioner till kommunens äldreboenden:

Besökare ska vara symptomfria och ha en god handhygien inför, under och efter besöket. Besökare ska i förväg boka in besök på äldreboendet. Det görs genom att ringa till boendet. Bokningar görs för att undvika att det är fler besökare på boendet samtidigt. Personalen möter besökare vid dörren och försäkrar sig om att besökarna är symptomfria. Personalen dokumenterar besökarnas personuppgifter och vem som får besök för att kunna göra en smittspårning. Besöken sker i individens lägenhet eller på annan anvisad plats på enheten. Besökarna ska hålla fysisk distans under besöket.

Källa: www.herjedalen.se