Däckbytarlördag gav fina pengar till Lillhärdals IF: ”Många ville swisha utan att ens byta däck”

Lillhärdals IF fyller 100 år och gör samtidigt comeback i seriesystemet på fotbollsplanen. Intresset i byn är stort och när A-lagsspelarna hade däckbytarlördag så ramlade det in en fin slant till verksamheten.

– Vi fick in en 7-8 000 kronor. De som ville ha däck bytta fick lämna ett valfritt bidrag och det känns som att många ”dricksade” en hel del, berättar Adam Prestjan.