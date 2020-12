Dikt: NO JETT MÖ SLÅSS

Göran Mann i Vemdalen har skickat in den här kompositionen som sjöngs av Gösta Söder och Leif Tjärnberg på Vemdalsreyn 1997 till tonerna av My Way. Texten på Vemdalsmål är skriven av Göran Mann 1996.

Män no, snahrt ä ä slut,

snahrt skâ dûm hähmtä sistä kratjä,

en kröttärhândlârgut

skâ lastä opp dûm på flatjä.

Dûm ha ihnt rå ô fôrr

åt Härjedaln ô hähmtä mjôltja.

Dâ ä ju sô bestähmt

tå EU-fôhltja.

Män no, vûss skâ ä bli

mâ gambälost ô smör ô flûtgröt.

Mâ mjôhlk från mäjäri

sô bli ä bârä nôn pjûlltröt.

Ô gûmm går ihnt ô jârr,

ô ihnt sô kân mö få tä nô mössmör.

Mö ä nog gânskä tör,

män dâ va bra för.

No jett mö slåss

ûm dâ skâ bli

nô vâl sûm mö kân lâvâ i.

För vårâ bônn, vûss skâ ä bli?

Dûm jett ju få e bâttär ti,

sô att dûm jâhmt kân bo kvâr i

våhrt finä Vemdaln

Män no, ihnt ä ä slut,

mö kân nog få tä gânskä myjjä.

En öppän vemdalstrut

den kân få myjjä ô tyjjä.

Ihnt kân dûm hindrä ôss

ô bo kvâr hânnä i Vemdalsfjälla.

Mö flöttä ihnt tä stan

häll andrä ställa.

Nä son, son skâ ä bli,

mö ordnâ tä, âhllt dâ mö trur på,

ehtt eget mäjäri,

dâ kân mö järr ûm mö gnur på.

Ô gûmm dâ skâ´ä bli,

ô nog sô skâ mö få tä nô mössmör.

Dâ ä bârä ô tô i

sûm dûm ha jåhrt för.

No jett mö slåss

ôm dâ skâ bli

nô väl sûm mö kân lâvâ i.

För vårâ bônn, vûss skâ ä bli?

Dûm jett ju få e bâttär ti,

sô att dûm jâhmt kân bo kvâr i

våhrt finä Vemdaln