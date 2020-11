Fart och fläkt räckte inte – Järpen tryckte ner Sveg: ”Vi saknar lite hetta”

Efter första perioden ledde Sveg skotten med 19-11 i fredagens hemmapremiär för laget i division 3 hockeyn. Men resultatet var till Järpens favör. Knappt sju minuter in i matchen, strax efter att Sveg haft sin första utvisning, tappade hemmalaget bort Järpens Victor Johansson som stod helt fri framför Svegs målvakt Jimmy Björling, alldeles på gränsen till målgården. Där vispade han in 1-0 till bortalaget.

Annars var det ganska jämnt med lite bättre fart under skridskorna på hemmalagets spelare som vaskade fram ett antal skottlägen och minst ett friläge, där pucken nog borde ha gått in. Men Järpens målvakt Henrik Nord skulle visa sig nästan helt omutlig.

– Han var bra, säger Håkan Nilsson, tränare i Svegs IK.

I period två tryckte Sveg på än mer och får till ett bra tryck under de första minuterna. Det öppnar upp för Järpen som kontrar in 2-0 bara drygt tre minuter in i perioden, när Sveg tappat puck i egen zon. Återigen är det Victor Johansson som håller sig framme.

Sedan är det lite Hawaiihockey över den andra halvleken. Spelet böljar fram och tillbaka. Svegs unga spelare far som furier fram över planen men styrs ut mot sargkanterna av Järpens mer rutinerade backlinjer. Och trots flera chanser är det som att pucken studsar lite fel på klubbbladet, eller kommer lite bakom Svegs anfallare, eller fångas upp av Järpens målvakt som har en hel del att göra.

– Vi saknar det där lilla flytet, och lite hetta. Vi är lite för snälla framför målet, säger Håkan Nilsson.

Istället är det Järpens som går ifrån till 3-0 strax före pausvila, direkt efter en tekning i Svegs hemmazon. Då har jämtarna missat en straff tidigare under perioden.

– Alla tre målen är egna misstag, men på det stora hela tycker jag vi gör en bra match, säger Håkan Nilsson.

– Mycket fart och fläkt. Vi har ett ungt lag och det är så här vi vill spela.

Sveg fortsätter hålla högt tempo i sista perioden. Laget ligger på och har tryck mot Järpen, även när en svegare sitter utvisad. Så pass att hemmalaget får till en straff med åtta minuter kvar av matchen. Men Henrik Nord i Järpenmålet står pall även för den.

Med mindre än två minuter kvar kämpar William Woxlin in pucken i en tilltrasslad situation framför Järpenmålet och Sveg reducerar till 1-3. Men mer än så blir det inte.

– Han är verkligen en krigare och visar verkligen att han vill få in den. Det är lite mer av den varan vi behöver. Men vi fortsätter jobba på det och vi vann ju skotten ganska rejält och hade många fina chanser. Jag tror att det kommer, säger Håkan Nilsson.

Matchfakta hockey division 3 Jämtland/Härjedalen

Svegs IK – Järpens IF 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)

Mål Sveg: William Woxlin.

Skott på mål: Sveg 54, Järpen 36.

Utvisningar: Sveg 2*2, Järpen 4*2.

Publik: 50