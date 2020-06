Fastighetsjätten om byggtrenden på Vemdalsskalet: ”Låt kommunen få momsen”

– Det började 2005, när vi köpte 12,8 hektar för att bygga området Strömfjällsdalen. På den tiden var det ganska stort. Efter detta område gjorde vi detaljplan för Klockarfjället och Skalspasset, dessa områden var kring 60 hektar. I den senare planen finns över 600 lägenheter varav hälften är byggt idag.

Vad tror du om Vemdalen som destination året runt?

– Om man ska kunna utveckla Vemdalen måste man satsa på annat än bara alpin skidåkning. Den alpina skidåkningen snarare minskar än ökar. Tidigare var det 2,5 miljoner svenskar som åkte utför, nu är det nere på 2,2 miljoner. Det är ingen direkt tillväxt. Men friluftsliv, längdåkning och cykling ökar.

Hur mycket folk skulle du uppskatta att det rör sig om i besöksnäringen?

– När det är fullt på Vemdalsskalet är det 12 000 människor där, om man räknar in hela Vemdalsområdet. 7 000 av dessa gör någonting annat än att åka utför. Här har västra Härjedalen lyckats bättre, att jobba för att göra andra aktiviteter mer attraktiva, än bara utförsåkning.

Så Vemdalen kan lära sig från västra Härjedalen?

– Absolut. Kommunen har planmonopol, när man beviljar nya detaljplaner kan man kräva att exploatörerna ser till att behålla och utveckla det som turisterna kräver. Där är tillgång till natur, längdskidåkning, cykling med mera mycket viktigt. På Vemdalsskalet idag måste man åka över sandade bilvägar, detta är inte konkurrenskraftigt.

Hur fungerar det med vatten och avlopp när det kommer så mycket folk vissa perioder?

– Under påskar, jul och nyår är det väldigt ansträngt. Kommunen får inga intäkter på allt som byggs. Om de hade fått momsintäkterna till allt som byggs på Vemdalsskalet skulle de ha råd med ett reningsverk. Som det är nu är momsen statlig. Vad de får är anslutnings- och förbrukningsavgifter. Trots detta är det på de stora orterna med nybyggnation lönsamt för kommunerna att bygga och ansluta fastigheterna. I Vemdalsskalets fall finns det en koncentration och många nya fastigheter kommer att byggas. Ansluter man till reningsverket i Utanbergsvallarna i Klövsjö får man ett bättre utnyttjande av detta reningsverk. Idag kapaciteten i detta verk till under 10 procent på årsbasis, 25 procent vid största belastning. Problemet för en kommun som Härjedalen är de mindre orterna som kräver i princip samma investering som sedan kan slås ut på några hundra fastigheter. Det är samma avgift i hela kommunen, så en ort som Vemdalen subventionerar mindre orter, speciellt om det inte kommer till nya fastigheter med de tunga anslutningsavgifter som man kommer att ta ut.

Anna Hansson, som har varit näringslivsutvecklare i Bergs kommun och ska bli vd för destinationen i Vemdalen, säger att i Bergs kommun spelar det stor roll om man bygger fritidshus för en person eller om man bygger för att hyra ut till många. Då blir det fler besök på orten med varma bäddar säger hon. Håller du med om det?

– På Regionförbundet har man stött idén med varma bäddar. Det är enkelt att bygga bostadsrätter, men titta på Vemdalsskalet på torget. Här har man lyckats med affärer och restauranger. Och det är tack vare varma bäddar. Vemdalsskalets torg är tillräckligt bra för barmarkssäsongen, rätt utvecklat kommer detta vara en tillväxtmotor i Härjedalens kommun. I Schweiz har det också upptäckt det här. Bygger man ett stort hus i en skidort är man tvungen att hyra ut. Annars är det människor som är alldeles för rika som bara är där 10 dagar per år. Det ger inga inga intäkter till restauranger och näringslivet, det skapar ”skuggsamhällen”. Våra varma turistbäddar (uthyrningsbäddar) används upp emot 17 veckor per år.

Så sommarturismens intäkter räcker inte för oss?

– Många kommuner satsar på sommarturism i åtta veckor. Det går nästan inte ens att bygga en glasskiosk för den tiden, för att det ska löna sig. Lönsam turistutveckling kräver att turisterna bor i området och att man har turism under minst 15 veckor per år. Skall man ha bra boende kostar det 300 000 kronor per bädd, försök att räkna hem en sådan investering på 8 veckor per år.

Det verkar vara ett gissel för kommunens inkomster när många som jobbar i fjällen skattar i andra kommuner. Hur ändrar vi på det?

– När vi betalar in sociala avgifter i Vemdalen, skulle vi även kunna betala in kommunalskatten till Härjedalens kommun. Det är ju mycket av en kommuns kostnad som härrör ifrån var man bor inte var man är skriven. Just nu tar man bort alla intäkter. Många kommuner blir bidragsberoende. Då är det folk i Stockholm som bestämmer vad de ska göra.

Så om kommunen skulle få behålla momsen för det som byggs skulle det bli en stor skillnad?

Ja. Varje bädd jag bygger kostar 300 000 kronor. I de områden som vi har exploaterat och tagit fram detaljplaner för har det idag byggts 4000 bäddar, den totala kostnaden blir kring 1,2 miljarder kronor. Om kommunen skulle få in momsen, i stället för staten, skulle de få 240 miljoner i moms.

Om momsen från besöksnäringen skulle tillfalla kommunen skulle det gynna bygden ännu mer?

– Staten tjänar på om folk åker till de svenska fjällen än till alperna. En familj på fyra personer med två barn som köper liftkort gör av med 30-40000 kronor totalt. Med 6000 kronor i momsintäkter skulle kommunen ha ett fantastiskt incitament för att utveckla turismen.