Fiskeligan period 2, vecka 27

Men var är alla unga storfiskare? Nu är det ju slut på fotbollsmatcherna. Alla ungdomar under 16 år får pris som rapporterar in fisk. Glöm inte att skicka in trevliga fiskebilder tillsammans med fiskerapporten.

Väntar på rapport på den första rödingen.

Abborre vikt 1,810. Gangelsjön, Långå f.v.o. Håkan Selin, Hede.

Gädda vikt 6,800. Vattnan, Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge.

Gädda vikt 6,300. Vattnan, Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge.

Harr vikt 1,230. Vattnan, Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge.

Sik vikt 1,000. Ljusnan, Hede f.v.o. Håkan Selin, Hede.

Poängligan

24,0 poäng abborre vikt 1,810. Håkan Selin, Hede.

23,5 poäng harr vikt 1,802. Lars Andersson, Borlänge.

23,0 poäng öring vikt 5,430. Magnus Alm, Järvsjö.

22,0 poäng sik vikt 3,242. Indrek Rumjantsev, Estland.

11,0 poäng gädda vikt 7,500. Ludwig Kvarnström, 17 år, Hede.

Rapportera in fisken samt bilder omgående. Under 16 år ange ålder så jag inte missar er! Mejla in på [email protected]

Samtliga ungdomar under 16 år får ett pris skänkt av Ekbergs fiske i Vemdalen.

Fiskehälsningar

Sune Halvarsson