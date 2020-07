Fiskeligan: Period två igång med några fina abborrar

Nu har period två (6/7 – 26/7 ) börjat, det har kommit in rapporter på stor abborre som innebär förändring i poängligan, abborre vikt 1,681, Lars Andersson fick den i sjön Storjätten, Finnmarken f.v.o.

Edwin Matson 15 år, Kvistån fick en stor harr på flugspö, torrfluga, som vägde 0,820 i Veman.

Systrarna Stina 8 år och Wilma Persson 10 år hjälptes åt och kanske måste pappa hjälpa till på slutet och landa gäddan som vägde 8,200 som de fick i Linsellborren.

Alla ungdomar under 16 år får pris som rapporterar in fisk. Glöm inte att skicka in trevliga fiskebilder tillsammans med fiskerapporten.

Inrapporterad fisk

Abborre vikt 1,681. Storjätten, Finnmarken f.v.o. Lars Andersson, Borlänge.

Abborre vikt 1,480. Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge.

Abborre vikt 1,250. Tännäs f.v.o. Janne Björling, Borlänge.

Abborre vikt 1,180. Målingen, Älvros f.v.o. Elias Sundemyr, 10 år, Remmen, Sveg.

Abborre vikt 1,150. Målingen, Älvros f.v.o. Elias Sundemyr, 10 år, Remmen, Sveg.

Gädda vikt 9,922. Storjätten, Finnmarken f.v.o. Lars Andersson, Bollnäs.

Gädda vikt 8,200. Linsellborren, Ransjö-Linsell f.v.o. Stina 8, Wilma Persson 10 år, Sveg.

Gädda vikt 3,300. Svegssjön, Sveg-Herrö f.v.o. Jim Widgren, Stockholm.

Harr vikt ,300. Ljusnan, Långå f.v.o. Joakim Danielsson, Söderala.

Harr vikt 0,820. Veman, Hån-Vemdalen f.v.o. Edvin Matson 15 år, Kvisthån.

Öring vikt 1,100. Fillingen, Hede f.v.o. Åke Cederwall, Hede.

Poängligan

22,0 poäng harr, vikt 2,113, Lars Andersson, Borlänge.

19,0 poäng gädda, vikt 10,230. Patrik Jobs, Leksand.

17,5 poäng abborre, vikt 1,681, Lars Andersson, Borlänge.

8,0 poäng öring, vikt 2,860, Jan Suomela, Mölnbo.

6,0 poäng röding, vikt1,130, Gunder Nygren, Hede.

Rapportera in fisken samt bilder omgående till [email protected] Under 16 år ange ålder så jag inte missar er! Samtliga ungdomar under 16 år får ett pris skänkt av Ekbergs fiske i Vemdalen.

Fiskehälsningar/Sune Halvarsson