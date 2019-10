Föreningsliv: De blev boulemästare i Ytterberg – säsongen avslutades med dans

Turneringen som pågått hela sommaren med matcher onsdag och söndag varje vecka med tre matcher per omgång har samlat ett snitt på 17 spelare varje matchtillfälle. Per Svensson samlade ihop 218 poäng på 39 matcher och Marianne 164 poäng på 35 matcher.

Boulebanan bakom byföreningens lokal i Ytterberg har fem banor. Deltagarna lottas in i två- eller tremannalag. Matcherna spelas till uppnådda 13 poäng. Resultatet i varje match ger poäng i förhållande till förlorande lag (ex: 13-10 ger tre poäng till varje spelare i vinnande lag). Vinst ger dessutom en bonuspoäng per spelare.

Säsongen avslutades med middag och dans till Bengt Proos orkester onsdag 9 oktober. Carl Bergsten som tillsammans med frun Anne-Marie svarat för arrangemanget inom ramen för SPF Ytterberg var mycket nöjd med uppslutningen under sommaren.

- Vi har lyckats väldigt bra, särskilt roligt är det att vi haft besök av spelare från Sveg och andra orter också, säger Carl Bergsten.

Lennart Svensson