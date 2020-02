Föreningsliv: PRO Ytterhogdal

Till PRO Ytterhogdals medlemsmöte den 7 februari, var Linda Hagström inbjuden. Linda arbetar med budget- och skuldrådgivning i Härjedalens kommun.

Mycket i våra liv förändras när vi kommit upp i åldern 65 plus, eller när vi tar ut pension. Vi har tidigare fått information om hur vårt försäkringsskydd förändras när vi inte längre har en arbetsgivare som träder in om något skulle hända.

De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när vi blir pensionärer. Det innebär att vi inte har så mycket pengar att betala våra dagliga utgifter med. Vi blir kanske frestade att låna pengar för att kunna upprätthålla den levnadsstandard som vi hade innan.

Det är då vi kan kontakta Linda och få rådgivning. Man kan hamna i situationer som gör att det blir svårt att klara ekonomin. Det kan vara till exempel sjukdom eller skilsmässa.

Se upp om du måste handla på avbetalning, kredit eller låna pengar för att klara din vardag. Linda kan hjälpa dig att göra en budget och också tipsa om saker du kan göra i vardagen för att minska dina levnadsomkostnader. Att se över kostnader för tidningsprenumerationer, telefon och el är saker som snabbt kan få effekt. Att inte betala räkningar kan bli dyrt. Ett exempel är att om man har en obetald räkning på 600 kr och låter den gå till kronofogden, som verkställer indrivning, så är slutsumman med alla avgifter, 2 120 kr.

Och då är vi inne på en viktig del i hantering av skulder. Det är kreditupplysningsbolagen som bestämmer om man ska få betalningsanmärkning – inte Kronofogden! Kronofogden är endast de som verkställer, det vill säga den som knackar på dörren för att driva in pengarna som man är skyldig. En betalningsanmärkning tas normalt bort efter tre år. När man har betalningsanmärkningar kan man ha svårt att få hyra lägenhet eller låna pengar.

Kronofogden jobbar inte enbart med att driva in pengar. Bland annat hjälper de till vid tvister om till exempel hus och föremål. De samarbetar också med andra myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet.

Om man har skulder och inte klarar av att betala tillbaka dem på många år kan man ansöka om skuldsanering. Linda kan hjälpa oss att skicka in en ansökan till Kronofogdemyndigheten, som sen beslutar om det ska beviljas eller inte. Man kan även skicka in ansökan själv via post eller e-tjänst. En skuldsanering pågår under fem år och under de åren lever man på existensminimum. När tiden är avklarad blir resten av skulden avskriven.

Det var cirka 12 000 personer i Sverige som blev beviljade skuldsanering 2019. Det är inte skuldbeloppet som avgör om man beviljas skuldsanering utan är betalningsutrymmet lågt, eller obefintligt, kan det ligga till grund för skuldsanering. De vanligaste skuldbeloppen som saneras är mellan 250 000 och 500 000 kr.

Skuldsättningen i gruppen 65 plus ökar och allt fler pensionärer över 80 år får sin första skuld hos Kronofogden. Kronofogden kommer arbeta mer med att informera om skuldsanering.

Ett stort tack riktades till Linda som informerade om dessa viktiga saker. Mycket intressant dag! Bättre att förebygga än att hamna i skuldfällan.

Solveig Haugen