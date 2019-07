Gabrielle Bäckström: Hälsningar från kolonin

Veckans krönika skrivs i korrespondens för jag är utomläns. Att sitta med en kopp kaffe och skriva på en förstukvist som jag gör nu kan låta både ”drömmigt” och idylliskt men jag kan försäkra att både tjocktröja och yllesockar är på - och jag huttrar - så vi sitter alla i samma båt denna rätt sparsamt tempererade sommar.

Jag är alltså och firar semester. Hittills har jag både hunnit att träffa både familj, släkt, rensat potatisland och blivit ärrad av en anspänd och stirrig stadsjycke. Ja, det var inte med flit förstås, men om man som lite smånervös soffhund just upptäckt en uppstoppad mård uppe på en vägg hos en granne så vill det sig inte alltid bättre än att man råkar använda sin matte som stege tillika klösbräda i sin jakt på att försvara både hus, hem och heder mot rovdjur med blottade små tänder som kan sitta lurandes i folks finrum.

Som tur var överlevde jag denna incident utan några allvarligare blessyrer så jag kunde utan problem gå vidare in i ledigheten med att både köra röjsåg, vada genom fält av formstarka brännässlor och anta diverse mekaniska utmaningar som till exempel att försöka kränga av ett punkterat däck på en åkgräsklippare samtidigt som jag stod för både underhållning och utfodring av byns enade församling av mygg och knott.

Det var många som tog chansen när det serverades buffé där på kvällskvisten. Det var ibland så onaturligt tjockt i luften att det nog kan tänkas att en och annan av svärmarna sveptes med in i min mun mot en säker död som resultat av nått oturligt baksug som kom av allt mitt pustande och suckande över livets alla utmaningar. Men det är så det funkar i naturen. En hård kamp mellan liv och död. Ett öga för ett öga - en tand för en tand - och så vidare.

Nu kan det ju låta lite som att jag klagar men jag försäkrar att sommarferien inte endast har bjudit på umbäranden. Jag har både hunnit sola i samtliga av de fem minuter som solen sken och därtill badat i den vidsträckta jacuzzi av smältvatten som heter Ljusnan och rundat av njutningen med att lufttorka på hällarna i en fors medan det blåst en svalkande styv kuling. Jag vill understryka att blå minsann också är en minst lika eftersträvansvärd och god kulör som gyllene bronsig denna sommar. Kom ihåg var ni hörde det först.

Björnar är det ju i farten också. Många är ni som varit ute på spaning och sett både en och annan nalle. Själv har jag inte fullt haft samma framgång på den fronten som jag tidigare haft. I år har jag kammat noll om man inte räknar den björnbajshög jag var och tittade på häromsistens när jag var ute med hunden. Jag kan tillägga att tidigare nämnd hund inte reagerade nämnvärt alls på fekalierna när vi dök på dem så jag misstänker att han kanske inte är så mycket att för att försvara mitt liv och lem från rovdjur egentligen.

Inte heller kom han till mitt försvar när jag klockan fyra om morgonen vaknade på min golvmadrass och fann mig under vild attack från en vanvettiga och ettrig myra som nästlat sig in i huset. Det var ett rejält och våldsamt nypande i halsen som ryckte mig ur min sömn så jag kan inte annat än att rubricera detta illdåd som mordförsök genom strangulering. Kanske var hen ingift släkt med någon av de småsve som förolyckades under gräsklipparkvällen. Det skulle helt klart kunna vara ett motiv.

Nu, innan jag återgår till mitt semestrande så vill jag egentligen bara passa på att önska er alla en härlig sommarledighet och jag hoppas att ni både får tid att tanka batterierna och därtill uppleva den spänning och de äventyr som endast en vidsträckt sommarledighet kan bjuda på.

Mina varmaste hälsningar från kolonin.

Eder Gabrielle Bäckström