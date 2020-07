Här ökar och minskar befolkningen i Härjedalen – tre orter med stadigt mer folk

2019 hade Funäsdalen en befolkning på 1022 personer. Det gör tätorten till den näst största i Härjedalen, även om det fortfarande är en bit upp till Svegs 2542 invånare. I Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsmängd går det att få ut uppgifter om tätorterna, sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Exakt hur många som bor i Funäsdalen respektive Sveg med omnejd är lite svårt att säga, eftersom vare sig Tännäs eller Ytterberg räknas, för att ta två exempel. Däremot särredovisas Ulvkälla som en tätort med knappt 400 invånare, vilket i de flestas ögon nog skulle räknas till Sveg.

Hede hade 796 redovisade invånare 2019 och hamnar på en klar tredjeplats. Så blir det även om Norr-Hede räknas, dock med en betydligt lägre marginal (Norr-Hede redovisas för sig i SCB:s statistik över tätorterna). Sammanlagt 1017 invånare mot Funäsdalens 1022.

Vad det gäller befolkningsökning så är Funäsdalen och Vemdalen samt Bruksvallarna de tätorter som ökar i befolkning i Härjedalens kommun både på kort och lång sikt. Bruksvallarna så pass att byn sedan 2018 gått över 200-strecket och numera är en tätort i SCB:s statistik. För 2019 redovisas 220 invånare, 10 fler än året innan.

Funäsdalen ökar från 284 invånare år 1960 till 764 år 1990 och förra årets 1022. Även Vemdalen har en stark befolkningsutveckling från 1960, då byn hade 400 invånare. Förra året bodde 611 personer i Vemdalen, drygt 100 fler än 1990.

Ett antal byar har ramlat ut SCB:s statistik för tätorterna. Dit hör Hedeviken, Linsell och Älvros med vardera färre än 200 invånare förra året. I huvudorten Sveg har befolkningen minskat sedan 1990, då tätorten nådde en topp på 3306 invånare. När SCB började definiera tätorter 1960 hade Sveg 2247 invånare och förra året låg befolkningen på 2542 personer, vilket är ungefär samma nivå som de senaste tio åren.

I Hede har befolkning ökat kraftigt sedan 1960, då de bodde 390 personer i tätorten. Toppen kom 1980 med 1419 invånare men det är lite oklart om då även Norr-Hede räknades med, eftersom den tätorten inte särredovisas just det året. Förra året bodde det fler i Hede jämfört med 2010 då invånarantalet låg på 741 personer och under 2010-talet senare hälft hade tätorten gott och väl över 800 invånare flera av åren. Men nu har Hede åter halkat ner under 800-strecket.

Lillhärdal redovisade 357 invånare 2019 vilket är fler än för 10 år sedan men färre än 1990 då det bodde 423 invånare i byn. På det hela har befolkningen minskat med cirka 150 personer sedan 1960. Även Ytterhogdal har minskat. Där bodde det 930 personer 1960. 2019 fanns det 496 levande själar i tätorten.

Härjedalens befolkning har minskat från ca 13000 till knappt 10000 sedan slutet av 60-talet.

Källa: SCB