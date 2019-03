Härjedalen i särklass bäst i landet på att återvinna elektronik

Totalt samlades det in 146 228 ton elektronik till återvinning i Sverige. Jämtlands län stod för drygt 2,5 ton av det. Utslaget per person så lämnade jämtlänningen in 19,51 kilo per person. Det kan jämföras med 14,29 för genomsnittssvensken. Det enligt återvinningsföretaget El-kretsen.

– Både invånarna och kommunerna ska vara nöjda och har gjort en viktig insats för vår miljön, säger Martin Seeger, vd för El-Kretsen, i ett pressmeddelande.

Bäst i länet är Härjedalen som samlade in drygt 34 kilo elektronikskrot per person. Det är dessutom bäst i landet med god marginal. Tvåa är en annan länskommun: Åre sina nästan 26 kilo. Minst insamlat i länet per person hade Krokom som lyckades nå upp i drygt 13 kilo.

El-kretsen påpekar att den totala vikten på det insamlade el-skrotet har minskat år för år, men att det inte beror på att svenskarna, eller länsborna, blivit sämre på att återvinna. Det beror på att elprodukterna blivit lättare. Som exempel nämns tjock-tv som ersatts av platt-tv.

I mycket elskrot finns en bland annat en hel del mineraler som kan återvinnas.

– I stället för att utvinna ny metall kan vi komma långt genom att återvinna metallerna i prylar som ligger hemma och skräpar i byrålådan. Det krävs till exempel tio ton ny guldmalm för att tillverka en guldring, men bara tio kilo återvunna mobiler, säger Martin Seeger.

