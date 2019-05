Mösspåtagning i Sveg – studenten närmar sig för avgångselever på Härjedalens gymnasium

– Vår vision är att förbereda eleverna på den framtid de vill möta, förklarade Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium innan mösspåtagningen.

Larsson höll sedan ett kortare tal för studenterna som efter detta sjöng studentsången och skålade i bubblande läsk.

Helena Larssons tal till de blivande studenterna:

Avgångselever. 1968 var sista året som man var tvungen att avlägga en studentexamen för att få ta studenten. Det innebar att man fick skriva ett slutprov på alla ämnen man läst under studietiden. Om man klarade det så fick man ut sin examen, om man inte klarade det fick man inte bära mössan.

Traditionen att bära studentmössa har fortsatt även efter 1968 och ni slipper i alla fall göra det stora examensprovet utan har betat av kurser eftersom.

Studentmössan symboliserar dock fortfarande en avslutad gymnasieutbildning, att ni är på väg ut i vuxenlivet, arbetslivet eller universitetsvärlden.

Arbetsförmedlingen och skolverket är eniga om att genom att ni nu tar på er studentmössan så har ni lagt en otroligt bra grund för era framtida liv. Ni har tredubblat era chanser att ha ett fast arbete inom fem år genom den tid ni gått hos oss.

Var stolta över allt ni klarat av under er skolgång, var stolta över att ni nu tar på er mössorna, för vi tror på er, att ni är redo för den framtid som ni önskar möta.

Studenter: Mössor på!

Följande elever tar studenten från Härjedalens Gymnasium: Nora Nordlund, Thim Modig, Michaela Andreasson, Johanna Grip, Alva Karlsson, Jon Zachrisson, Hadi Ansari, Anton Rydhult, Isak Trygg, Anton Bohlin, Julia Eriksson, Johannes Grip, Linus Hagberg, Tobias Nilsson, Joel Olofsson, Loke Pålsson, Tar So Gay, Filip Wallin, Sebastian Walltin, Alexander Woxlin, Taher Alizadeh, Sadam Hussein Eid, Maria Halvarsson, Elyas Jafari, Olivia Nordberg, Abdikarim Ibrahim Mohammed, Viking Bergström, Thaw Htoo He Way, Kristofer Koskunen, Stefan Stenvall Andersson, Omar Al Taki, Anna Backman, Ahmed Cawad Jamac, Clara Fabricius, Ahmed Farah Farah, Martin Peplowski, Erik Svensson, Rasmus Nilsson, Viktor Nilsson, Karolina Sokolowska och Nina Stener.