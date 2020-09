Hede/Vemdalen avslutade bra – säkrade tredjeplatsen genom övertygande spel

Hede/Vemdalen och Frösön låg på samma poäng i damtrean före matchen på Vemvalla. Hemmalaget hade bättre målskillnad och kunde knipa tredjeplatsen även med ett oavgjort resultat.

– Vi började bra direkt och tryckte tillbaka Frösön. Nu tog de ledningen efter en halvtimme men jag kände ändå ingen oro för att vi inte skulle klara av att vinna, säger Hammarsten.

På bänken hade hemmalaget också ett ess i rockärmen, Mariell Bodin.

– Hon gör lumpen och har inte tränat så vi började med henne på bänken. Nu var hela laget bra men hon är ändå lite extra, berömmer Hammarsten som fick se henne göra mål nästan omgående efter att hon kommit in på planen.

Mariell Bodin drev förbi några spelare in mot mål och när hon kommer in från sidan ser hon att målvakten släpper en lucka vid första stolpen och placerar in bollen till 1-1. Någon minut senare blir det en tilltrasslad situation i gästernas straffområde och där håller sig Sara Brandén framme och trycker in 2-1 till hemmalaget.

– Vi pratade om att fortsätta våga spela vårt spel i andra halvlek och det fungerade bra. Lite slarvigt blev det några perioder men det var ingen fara, säger Hammarsten.

Efter 70 minuter punkteras matchen mer eller mindre när Mariell Bodin rinner igenom gästernas försvar och sätter dit 3-1. Slutresultatet 4-1 prickas in av Olivia Bodin med ett välplacerat skott från långt håll.

– Hon snappar upp en boll som kommer ut ur straffområdet och skruvar in den vid stolpen, säger Erik Hammarsten som tycker att det var skönt med en positiv avslutning på säsongen och att det gav en tredjeplats i serien.

Hede/Vemdalen–Frösön 4–1 (2–1) Målskyttar: Mariell Bodin 2, Olivia Bodin och Sara Brandén.