INSÄNDARE: Det skjuts på tok för många älgar

För mig är det märkligt hur företag kan bestämma om däggdjurs antal. Jag jagar i Härjedalen. Där är det så kallad pottjakt. De hundratals älgar som finns i potten får skjutas. De menar att älgarna skall kunna skjutas där älgarna finns. Vi med magra marker blir hemskt påverkade av detta. Vi har knappt nån älg på 3000 ha.

Vi kämpar som alla andra att bidra till att hålla älgstammen nere. Vi jagar ju för att åtminstone skjuta en älg så vi får mat på bordet under vintern. Vi borde strejka och bojkotta. Men vi vågar inte. Vi blir av med vår jakt då. Hade låt säga 50000 ha funnits i Småland men med privatägd skog då hade jakten ställts in på flera håll eller i all fall gett en tilldelning på en älg och en kalv på 2000 ha. Så dåligt med älg har vi i Härjedalen.

Hur kommer det sig att skogsbolagen har rätt att utrota ett däggdjur? Ingen säger något. För det hade aldrig i helskotta gått hem i till exempel Götaland. Helt sjukt egentligen.

Varför tillämpas inte inventering av älgar i Härjedalen och tilldelningen görs efter den? Jag är villig att inte jaga på fem år för att älgen skall orka återhämta sig men då bör fler tänka samma. Vi har aldrig inventerat på de tio år jag jagat i Härjedalen.

Stora Enso och Holmen? Vad ger er rätten till att bestämma så mycket över ett däggdjur när privata markägare inte får det? Länsstyrelsen, har ni vart med på älgjakt i Härjedalen? Har ni sett hur lite älg där finns?

Fundersam