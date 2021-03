Insändare: Hundtätt utan rasträtt

Enligt Sveriges Radio P4 Jämtland är Härjedalen den tredje hundtätaste kommunen i Sverige. Trots detta valde Härjedalens kommun att ta bort hundrastgården i Sveg (som byggdes efter ett medborgarförslag).

Givetvis var det ett försök att spara pengar. Men när frågan, hur mycket själva rastgården kostade per år, ställdes till styrande så fick vi bara till svar den totala kostnaden för hundlatriner, rastgård och hundbajspåsar mm.

Senare gick man ut med att det var underhållet av rastgården som kostade, samt belysning och sopkorgen att slänga bajspåsar i.

Fast vi som tillbringat tid i rastgården vet att något underhåll skedde inte. Ingen var där och röjde sly (det nöttes ner naturligt vid användning), ingen var där och skottade eller sandade vintertid (det gjordes ibland av hundägare) och plockade upp efter hundarna det gjorde hundägarna.

Så vad kostade så mycket pengar att man var tvungen att plocka bort rastgården? Var det tömningen av sopkorgen? Då hade man kunnat ta bort den och vi hundägare tar med våra bajspåsar och slänger hemma.

Var det belysningen? Den hade kunnat släckas och så fick man ta med sig en ficklampa vid behov. Visst, underhåll av stängslet kostar, men det är ju inget som gjorts årligen.

Många turister tog vägen via Sveg just för att kunna rasta sin hund här och det var en jättebra plats att låta hundar leka och rastas under kontrollerade former.

Spara på rätt ställen och låt oss få vår rastgård tillbaka!

Liberala hundägare i Härjedalen: Maria Nordkvist, Bodil Jonsson