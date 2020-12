Insändare: Låt de minsta stå i fokus - ge dem en ”helvit” jul!

Julens huvudberättelse handlar om ett gossebarn som föddes. Det vore på sin plats att omsorg om de minsta fick prägla vårt julfirande. En ”helvit jul” skulle inte skada någon men vore den bästa julklappen vi som vuxna kunde ge den unga generationen.

Varje svensk över 15 år drack 8,83 liter alkohol under 2018 enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). CAN berättar också att 15% av alla barn i Sverige far illa av föräldrars alkoholkonsumtion. Man beräknar att det är 320.000 barn som är drabbade. En helvit jul i Härjedalen med mycket snö och ingen alkohol på julbordet står högt upp på barnens önskelista.

Den första julen blev ett oförglömligt minne. På samma sätt kommer detta år vara något vi länge kommer att tala om. Låt oss tillsammans göra julen 2020 till ett så ljust minne som möjligt. Och låt oss hoppas att julpsalmens ord besannas: ”Nu begynner vårt jubelår!”

Lars-Ivar Nilsson, pastor i Härjedalens Pingstförsamling