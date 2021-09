Insändare: Sjukvården nära kollaps i Härjedalen

Ett dygn av väntan, resor och övernattning samt en kostnad på 1 584 kronor för att träffa en läkare som gav smärtlindring. Rimligt eller en bild av en sjukvård nära kollaps i Härjedalen?

Lördag 11 september drabbades jag av en enorm smärta i vänster ben från knä till höft. Söndag morgon klarade jag inte av att stiga på foten för smärtan i benet var enorm. Jag fick hjälp till bilen av min sambo som skjutsade mig till Svegs hälsocentral. Då var klockan omkring 08.

Väl framme vid hälsocentralen möttes vi av en skylt vid akutmottagningen där det stod stängt.

Vid huvudingången blev vi via en skylt hänvisade till 1177 som via telefonsvarare meddelade att det gick att chatta med en sköterska måndag till och med fredag under kontorstid.

Då ringde min sambo 112 – endast nödsamtal. Efter lång diskussion kunde operatören till slut hitta Sveg och hon behövde en adress, ytterligare tid gick innan till slut rätt mottagning hittades.

Det skickades en ambulans med två trevliga kvinnor, Gunilla och Anna, som gick in och kontaktade läkare som ordinerade smärtlindrande tabletter samt bårbil till Östersund.

Klockan var vid avfärd från HC i Sveg 10.37. Vi var framme på akuten vid Östersunds sjukhus 13.08. Resan tog 3 timmar och 11 minuter. Väntetiden vid HC i Sveg var 2,5 timmar.

Efter cirka två timmar fick jag morfin inför röntgen. Tiden gick och cirka 17 kom en läkare för undersökning och ordinerade mer smärtlindring. Sedan skulle jag testa att gå. Det visade sig att jag har en inflammation i lårmuskeln.

Patientavgift för resan från Sveg till Östersund: 200 kronor.

När jag skulle jag skrivas ut och skickas hem hade all kollektivtrafik avgått. Klockan var då 19.30 och sista bussen till Sveg gick 17.00. Jag fick då erbjudande om att ta in på patienthotell. Eftersom jag hade svårt att stödja på benet blev det taxi till hotellet: 81 kronor.

Kostnad för hotell i mån av plats för patienter kostar mellan 528 och 973 kronor (priset har höjts till lägsta lite över 600 i dag). Jag fick betala 554 kronor och mat för 149.

Klockan 07 söndag morgon gick bussen till Sveg. Kostnad: 300 kronor. Jag var hemma i Ytterberg igen klockan 10 söndag.

Läkarbesöket i Östersund kostade 300 kronor.

Så behandlas en pensionär i Härjedalens kommun. Politiker i kommun och Region: Det är bara ett år kvar till valet!

Anne-Sofie Bryttmar