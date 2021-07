Insändare: Vakna nu EPA-föräldrar!

EPA- eller A-traktor får köras max 30 km/h från 15 år med AM-körkort, men det finns gott om trimmade fordon. Andra frikopplas i utförsbackarna. Det sitter ofta flera barn i utan bälten i eporna och förarna har inte den utbildning som krävs för aktuell hastighet och är omogna för uppgiften. Det förekommer olyckor. Förra året dog t ex fyra pojkar i ett nafs i en EPA i grannlänet.

Vi vet att många lyfter fram att det är praktiskt på landsbygden, bra träning inför B-körkort, barnens intresse, mm. Som förälder har du dock det yttersta ansvaret. Ditt körkort dras in om fordonet t ex är ”trimmat”. Vissa aktiviteter som barnen har för sig i Härjedalen utgör trafikbrott/förseelser som t ex vårdslöshet i trafik, onödig och störande körning kring bostadsbebyggelse, förargelseväckande beteende eller ofredande. Vid rapportering hamnar man i belastningsregistret.

Det är dags att ni vaknar nu föräldrar. Vi vill inte möta lekande barn, sladdande i en EPA på vägen eller bli störda. Det är ditt ansvar att uppfostra ditt barn. Vänta inte på att vi ringer dig/polisen. Om du har svårt att förstå -bjud hem EPA-gänget en kväll när du grillar/ska sova och låta dem cirkla runt ditt hem/parkera några timmar utanför med ljudanläggningarna på hög volym. Tro inte att det bara är "andras ungar" som beter sig illa. Ditt barn är din ”guldklimp” och du kanske inte tycker att det gör något om andra störs, men tänk då vilken tragedi ett dödsbud på grund av en EPA-krasch skulle vara.

Anonym