Insändare: Vårda personalens trivsel

Jag kan inte längre sitta still på rumpan och se, läsa, höra och tiga om de otroliga händelser som med jämna mellanrum dyker upp i media om något som våra föregångare byggt med ”blood, sweat and tears”: Välfärden och den fantastiska sjuk- och äldrevården på hemmet, via hemtjänsten och den fina service från Rehab med fantastiska hjälpmedel som Härjedalens kommun tillhandahåller, även för mig.