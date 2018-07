Bottennappet i Vemhån

Förutom det perfekta vädret så fanns även gräddstuvat renskav, tillagat av stjärnkocken Michael Kühne, hembakad blåbärskaka, kaffe och dryck att avnjuta för både fiskare och alla som kom till Busklandet i Vemhån denna härliga sommarkväll bara för att äta gott och umgås.

Klockan 18.00 gick startskottet och hugade fiskare stod då redo längs Vemans stränder. Efter en och en halv timma var det dags att väga in fångsten. Det tävlades i tre klasser - Vuxen, Ungdom under 15 år och Barnklass under 10 år.

Segrare i Vuxen klass blev Elver Mellgren från Sveg, han vann med 2180 gram.

Tvåa Pekka Särkiniemi, Vemhån med 1531 gram och trea Kai från Mosätt med 1159 gram.

I klassen Ungdom under 15 år drog Rasmus Wärn, Lammhult upp flest fiskar och segrade med en vikt av 436 gram. Tvåa Emil Alveflod, Vårgårda med 429 gram och trea Jonna Persson, Vemhån med 424 gram.

Emanuel Alveflod från Vårgårda vann Barnklassen under 10 år med 94 gram fisk.

Totalt deltog ett 25-tal fiskare och den totala uppdragna vikten fisk var 10.215 gram.

Alla deltagare i Ungdoms- och Barnklass som inte fick någon fisk behövde inte gå tomhänta från Busklandet, alla fick med sig ett pris från det stora prisbordet.

Arrangör av Bottennappet, Vemhåns By Ekonomiska Förening vill härmed tacka alla sponsorer, volontärer och naturligtvis alla fiskare som mötte upp för årets fisketävling i vackra Vemhån.

Helen Lundberg

Vemhån