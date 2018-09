Conny Fjellner: Tur att je ihnt hade surstuhppân mâ mä

Nôr man va ong fekk man höre kommentarâ från vûxne rûhnt ûm i byân sûm till äxämpel ”Vû jobbâ’n dan mâ da, ha’n ihntnô rektut jobb?” nôr nôn va musiker. ”N’dan bli ä no ihntnô å” nôr nôn âân stahkkâr hade svåhrt för sä i skula.

Dâ ä månge gång je ha sûtte ô tähnkt tebaks på dûm kommentarân ô vû fel fôhlk hade nôr dûm såt ô fânn åt vessä människâ. Enligt dûm sjôlvä sô fânns ä ingen funktion i dåtidens samhälle för dûm, dä va bâre förunnâ för slekke sûm följde ”normalmönstre” ô vahrt storkârâ, husfruâ ô företagârâ.

En gång såt je ô i kôrsninja West Georgia Street/Granville Avenue i Vancouver ô vähntâ på att e rûlyse skull schlå ûm tä gröhnt. Mâda je vähntâ såt je ô studerâ vû sûm händâ i myllrä rûhnt ikring mä ô jyhnte lite på âhllt fôhlk sûm va på väg nôgger arstâss, sûm såg ut sûm pessmûr på tôrj, trottoarâ, gâtur, i bussâ ô bilâ.

Dâ va då je önskâ je hade had bil’n min full mâ surstuhhppân dan sûm hade ifrågasatt samhällstillhörigheta för vessä stahkkârâ på den tia? För no hade je kunnâ visâ dûm att hânn hade mö e perfekt exämpel på ett tvârsnitt å dajens befolkning...onge ô gamle, tonåringâ, åldringâ, kârâ, kvinnâ, rörelsähindrâ mâ en del i rûllstol ô nôn nervklenän en mâ nervöse ryhkkningâ ô i full diskussion mâ en osynlig ô påhihttâ samtalspartner.

Månge strikte kârâ i kostym, blahnkä skor ô attacheportföljâ gående mâ bestämde steg nôgger gôrvekktut. Sen va ä månge jähntâ i jeans mâ ryggsähkkâ. Ongä par som hûld vûrare i hånda ö en del å dûm sûm stahnte ô pussâs. Fôhlk mâ europeiskt utseende, indier mâ turbanâ, filippinârâ ö kinesâ, rastafarifluru’ä karibier, Tsleil-Waututhindianâ från North Vancouver. Âhllt i e brokut e’myller men dûm sûm je såg hade eht gemensâhmt: Âlle såg koncentrerâ ut ô va på väg nôgger dâr ä säkert va nôn sûm vähntâ på dûm.

Månge hade no bå en individuell ô en professionell social funktion, e mål i sikte dit dûm va på väg, en anledning tä vûfför dûm va på väg just dit dûm va på väg, dûm hade en tillhörighet i samhälle ô stordel’n hade säkert e slags jobb sûm dûm trivdes mâ ô en bas sûm vähntâ. Ô en bäste kompis nôgger ô kânsj en grânne sûm dûm såt ô tihttâ på hockey mâ nôr the Vancouver Canucks spelâ? Ô âllä villâ nog ihnt ligg nö âän tä lags ô âlle hade säkert en dröm um vûss frâmtia deräs såg ut?

Men en del å hemligheta baka en del individâs succe ha no lite mâ fôhlks viljâ ô accepterä oliktänkânde individâ å vû ens egen bakgrund dikterâ. Ûm âlle va tvungen ô prohmpt följä e utsatt mönster sûm va oppsatt enligt gällande könsrollsmönster sûm existerâ på den tia, hade mö ju âlder hadd poetâ, konstnärâ, kompositörâ ô mästerkockâ till exempel?

Men mâda je såt dâr ô filisoferâ mâ tahnkän nôgger arstâss, schlo lysä ûm tä gröhnt ô je va cirka en sekund för sen ô stahmpä på gaspedaln i Pontiacen för ô vinn mâ Ferraris ô BMWs ut i rusningstrafiken. Dâ va då je hûrde via signalân baka mä, vû klehnt dâ ä trots âhllt iblâhnt mâ en del fôhlks ”accepterande” för ”de oliktänkande i samhället”. Tur att je ihnt hade surstuhppân mâ mä?

Conny Fjellner