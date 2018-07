Fiskeligan, vecka 26

Henrik Antropov från Stallarholmen gick upp i topp av Fiskeligan när han landade en fin harr i Frösjön, Tännäs. Antropov fiskade med torrfluga och flytlina på sitt flugspö.

Men var är alla unga storfiskare?

Det är bara åka ut en stund mellan fotbollsmatcherna. Alla ungdomar under 16 år får pris som rapporterar in fisk. Glöm inte att skicka in trevliga fiskebilder tillsammans med fiskerapporten.

Vi väntar fortfarande på att den första rödingen ska rapporteras in.

Abborre

Vikt 1,250. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Tore Hellgren, Gävle.

Gädda

Vikt 6,000. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Fredrik Mann, Örebro.

Harr

Vikt 2,090. Frösjön, Tännäs fv.o. Henrik Antropov, Stallarholmen.

” 1,500. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Tore Hellgren, Gävle.

” 1,250. Frösjön, Tännäs f.v.o. Wesa Montonen, Järna.

” 1,250. ” ” ” ” ” ”

” 1,250. Frösjön, Tännäs f.v.o. Henrik Antropov, Stallarholmen.

” 1,250. ” ” ” ” ” ”

” 1,000. Frösjön, Tännäs f.v.o. Torsten Martinsson, Falun.

Öring

Vikt 3,300. Lossen, Tännäs f.v.o. Marcus Larsson, Örebro.

” 2,200. ” ” ” ” ” ”

” 2,000. ” ” ” ” ” ”

POÄNGLIGAN:

25,5 Poäng Harr vikt 2,090, Henrik Antropov, Stallarholmen.

23,0 ” Abborre ” 1,725, Lars Olov Larsson, Bergsjö.

18,5 ” Öring ” 3,300, Marcus Larsson, Örebro.

17,0 ” Gädda ” 10,350, Mattias Jääskäläinen, Kungsängen.

13,0 ” Sik ” 2,132, Lars Andersson, Borlänge.

Rapportera in fisken samt bilder omgående. Under 16 år ange ålder så jag inte missar er!

Samtliga ungdomar under 16 år får ett pris skänkt av Ekbergs fiske i Vemdalen.

Fiskehälsningar/Sune Halvarsson